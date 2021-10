Talita Galhardo sentada na cadeira de Carlos Bolsonaro - Foto de leitor

Talita Galhardo sentada na cadeira de Carlos BolsonaroFoto de leitor

Publicado 06/10/2021 15:32 | Atualizado 06/10/2021 15:42

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, esteve na terça-feira (05) na Câmara do Rio para acompanhar a cerimônia de entrega da Medalha Pedro Ernesto à secretária de Ação Social Marli Peçanha — e de quebra, ainda assistiu a parte da votação quentíssima do PLC 4/2021, que criou o regime fiscal municipal.

E qual não foi a cadeira escolhida por ela para participar da homenagem? A de, Carlos Bolsonaro (Republicanos). A plaquinha com o nome do Zero Dois não passou despercebidas por olhares atentos.

No ano passado, os dois foram apontados como um casal. No entanto, ao ser apresentada como a "Dudu de saias" que iria comandar Jacarepaguá, a jornalista negou o envolvimento.

Disse apenas que o "ama de paixão" — mas só como amigos.