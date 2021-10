Dimas Gadelha foi candidato à Prefeitura de São Gonçalo em 2020 - Divulgação

Publicado 08/10/2021 09:00

O caminho rumo ao Guanabara passa por São Gonçalo. E Rodrigo Neves, que de bobo não tem nada, foi buscar no segundo maior colégio eleitoral do Rio um reforço para a sua pré-candidatura ao governo: o ex-secretário de Saúde Dimas Gadelha e os 183 mil votos conquistados em 2020.

Filiado ao PT e acolhido pela Prefeitura de Maricá como chefe da pasta de Gestão de Metas após a derrota, o médico sanitarista já está com as malas prontas rumo ao PDT. E não vai ficar ao relento com a mudança de partido: ele deve assumir a Secretaria de Governo de Niterói, comandada por Axel Grael, afilhado de Neves.

A legenda fundada por Leonel Brizola, no entanto, vai ficar com apenas um pássaro na mão: vice na chapa de Gadelha, Marlos Costa deve bater asas, e pousar no... PT.

A expectativa é fazer com que Dimas seja um dos puxadores de votos para impulsionar o desempenho da sigla, outrora uma das mais poderosas do Rio. O ano de 2018 foi amargo, e elegeu somente Chico D'Angelo e Paulo Ramos.

Cláudio Castro, por outro lado, tem palanque garantido em São Gonçalo, ao lado do prefeito Capitão Nelson.

Ora, pois!

Por falar em Rodrigo Neves, o ex-prefeito vai passar por mais uma breve temporada além-mar para buscar o certificado do doutorado em Coimbra. Ele volta ao Brasil no dia 20, pronto para ciceronear o presidenciável Ciro Gomes pelo interior do estado — além de buscar diálogo com outros partidos de esquerda.

tropa de choque pelo Galeão

Em uma live na noite de quarta-feira (06) para discutir como evitar que o Galeão seja canibalizado pelo Santos Dumont, o deputado Hugo Leal (PSD) sugeriu uma estratégia ruidosa: revisar todas licenças ambientais e de operação do aeroporto do Centro, por causa da sua superutilização.

O governador interino e presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano (PT) ficou de conversar com o secretário estadual de Meio Ambiente Thiago Pampolha.

Também participaram o prefeito Eduardo Paes (PSD), os presidentes da Fecomércio e da Associação Comercial, além do presidente da Comissão de Economia da Alerj, Noel de Carvalho (PSDB) e o deputados federal Otávio Leite (PSDB).





Picadinho

Na semana que vem, a Fundação Leão XIII celebra os 90 anos do Cristo Redentor, na Catedral Metropolitana, atuando com isenção para documentação civil.

Carlos Lupi coordena uma série de eventos para homenagear Leonel Brizola, que faria 100 anos em 2022.

Em Niterói, o vereador Leandro Portugal (PV) quer garantir acessibilidade de mamografias a pessoas com deficiência.

Com apoio de Ronaldo Anquieta (MDB), da Comissão de Esportes da Alerj, o circuito de Corrida & Caminhada da UFF tem edição em Itatiaia no domingo.