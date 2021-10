Ambulante atende a todo tipo de freguesia - Foto de leitor

Publicado 07/10/2021 12:00

Vejam só a situação flagrada por um leitor do Informe do Dia, ao andar pelo Centro do Rio: do ladinho um do outro, os presidenciáveis Lula e Jair Bolsonaro.

Só assim mesmo para visualizar os líderes das pesquisas com tanta proximidade física. A coluna torce para que o clima polarizado não abale as vendas, e que os clientes — e eleitores — não entrem em nenhum entrevero.