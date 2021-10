Bancada atual do PSL na Alerj define o que fazer após fusão - Fabio Costa

Publicado 07/10/2021 09:00

Tem muita gente na bancada estadual do PSL só esperando o Tribunal Superior Eleitoral homologar a fusão entre o partido e o DEM, formando o União Brasil, para cair fora. É que a criação da nova legenda abre brecha para os descontentes fazerem as malas sem correr o risco de perder o mandato — ou ter que esperar a janela eleitoral. Pedro Ricardo pretende ficar. Já os colegas...

A turma bolsonarista já estava mais do que decidida a buscar nova casa, seguindo a família presidencial. Charlles Batista e Filippe Poubel vão tentar voos mais altos: os dois pretendem disputar um gabinete federal. Já Alana Passos, que chegou a articular uma candidatura ao Senado, decidiu fincar os pés na terra de olho na reeleição, em dobradinha com Márcio Labre. Anderson Moraes e Márcio Gualberto também buscarão renovar o mandato — fora do superpartido.

Rodrigo Amorim, Alexandre Knoploch e Gustavo Schmidt também pretendem continuar pelo Rio, mas cada um segue seu próprio rumo nas conversas para encontrar um novo abrigo. Vice-líder de governo, Amorim é pule de dez na nominata do PL de Cláudio Castro, enquanto Knoploch segue solto. O niteroiense Schmidt, único a se abster na votação que elegeu André Ceciliano presidente da Assembleia em 2019, é o mais próximo do petista e conta com seu apoio para delinear os próximos passos. Já o futuro de Marcelo Dino é dos mais desafiadores: candidato à prefeitura de Duque de Caxias em 2020 contra Washington Reis, ele terá que enfrentar a poderosa máquina. Para piorar, a vereadora Deisi do Seu Dino — sua ex-mulher —, é agora da situação.

Primeiro ato do interino

Atuando como governador interino durante a primeira viagem internacional de Cláudio Castro (PL), André Ceciliano (PT) aproveitou e sancionou dois projetos seus: as doações do fundo da Alerj para a UFF e para a assistência social da capital.

Picadinho

Hoje, o secretário estadual de Planejamento e Gestão, José Luís Zamith, se reúne com a Comissão Especial da Alerj que acompanha a liquidação de empresas públicas do Estado.

O antigo Canecão vai ser tema de uma audiência da Comissão de Cultura da Câmara do Rio, hoje, das 10h30 às 14h.

No domingo, a Associação Missão Resplandecer (AMIRES), promove a primeira feijoada beneficente em prol da instituição.

O espetáculo teatro-filme "Alethea Dreams", dirigido por Jorge Nassarala, estreia nacionalmente no sábado, às 20h, com transmissão pelo canal youtube.com/artefranco.