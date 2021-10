Polícia apreende 300 mil arquivos contendo pedofilia - Divulgação

Publicado 06/10/2021 09:00

Uma operação da Polícia Civil chegou a um advogado do Rio de Janeiro suspeito de consumir pornografia infantil — mas os peritos não estavam preparados para a quantidade de material envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes que iriam encontrar. Na operação realizada na segunda-feira (4), foram recolhidos, ao todo, mais de 300 mil arquivos, entre vídeos e imagens.

E a surpresa ultrapassou as fronteiras do Brasil: policiais dos Estados Unidos, habituados a esse tipo de investigação e que treinaram os agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), também ficaram impressionados. Os gringos foram fundamentais no caso: a Polícia Civil fluminense utiliza um software do governo norte-americano para rastrear downloads em sites suspeitos de pedofilia. Foi com a ajuda do programa que o advogado, tido como um dos maiores consumidores de pedofilia do estado, foi encontrado.

Aumento na pandemia

O avanço deste tipo de crime na rede mundial de computadores durante a pandemia fez com que a corporação decidisse criar um núcleo específico com policiais treinados e capacitados. O último curso foi feito em setembro, em Brasília, e teve certificação da Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (Homeland Security Investigations) e da organização não-governamental Child Rescue Coalition.

A investigação continua, e apura se havia envolvimento na produção ou venda do material.

Em bloco, Câmara derruba 'cheque em branco'

Vereador Carlo Caiado é um dos autores de lei sobre conselho comunitário por região do Rio - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Do PT ao DEM, passando por PSOL e PSC, a Câmara do Rio fechou a defesa. Na hora de votar o regime fiscal, os vereadores se uniram para extirpar da proposta os artigos que, na avaliação da turma, tirariam poder da Casa e entregariam um "cheque em branco" ao Executivo. Perderam os Pedros — Paulo, o secretário de Fazenda; e Duarte, o vereador, que defendeu o projeto na íntegra.

Furando a barreira

Nem os vidros antirruído do Alerjão foram capazes de abafar os gritos — e impropérios — que deram alguns servidores que foram acompanhar a votação do pacote de ajuste fiscal . O presidente André Ceciliano (PT) teve que engrossar a voz para o pessoal se acalmar.





Estranhos na esquerda da Alerj

Que a turma do PSOL, PSB e PCdoB votaria contra a PEC da reforma previdenciária já era de se esperar. Mas, entre os 14 contrários, estavam dois estranhos no ninho: Alana Passos (PSL) e Subtenente Bernardo (PTB).

Daniela do Waguinho na espera

Recurso destinado pela deputada Daniela do Waguinho foi pago pelo governo federal. - Foto: divulgação/Alerj

A deputada federal Daniela do Waguinho está fazendo as malas para se mudar para o PSL-DEM, ou União Brasil. Mas o embarque não é imediato. A mulher de Wagner Carneiro — prefeito de Belford Roxo e manda-chuva do PSL fluminense — vai esperar a janela eleitoral para poder dar adeus ao MDB sem perder o mandato. O estadual Marcio Canella conseguiu um acordo para chegar antes na casa nova.

Picadinho

Estão abertas, até 8 de outubro, as inscrições para o segundo ciclo do Favela.Lab, curso que vai capacitar jovens das favelas para trabalhar no setor audiovisual.

A Cannoleria Abboccato, especializada em cannoli, abriu um novo ponto de venda no Ipanema Harbor.

O vereador Carlo Caiado promove amanhã, às 10h, uma audiência para tratar sobre os calçadões da orla.

Os moradores da Morada do Quafá, em Santíssimo recebem hoje o prefeito Eduardo Paes e o vereador Luiz Ramos filho para anunciar as obras do Bairro Maravilha.