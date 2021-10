Equipes das Secretarias de Assistência Social dão acolhimento a pessoas em situação vulnerável - Fernando Maia/Prefeitura do Rio

Publicado 05/10/2021 09:00

O primeiro projeto na pauta de hoje da Assembleia Legislativa do Rio é uma doação de R$ 20 milhões do dinheiro economizado pela Casa para o Fundo Municipal de Assistência Social da capital. A proposta é assinada pelo presidente André Ceciliano (PT), e já obteve o aval do colégio de líderes. Ou seja: a aprovação é mais do que certa.

Com a transferência dos recursos, a Secretaria municipal de Assistência Social pretende acelerar o projeto Abraço Carioca, e botar o bloco na rua ainda este ano. São iniciativas em diferentes áreas para atender quem mais sofre os efeitos da pandemia, a população em vulnerabilidade social. Para se ter uma ideia, de 1º de janeiro até 30 de setembro de 2021, foram 83.176 atendimentos à população de rua. Em agosto, foram abordadas 5.811 pessoas — sendo que 4.225 são dependentes químicos e 129 têm transtornos mentais.

A ideia é aproveitar a doação para já licitar a criação de Espaços de Assistência e Inclusão, com refeitório público, lavanderia, banheiros e atendimento social especializado; abrir 200 vagas em albergues para atender os dependentes químicos; e contratar 160 profissionais para atuar na redução de danos.

A parceria articulada pela secretária municipal Laura Carneiro envolve o presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Figueira, e o Ministério Público. Com o apoio dos dois últimos, serão criados Escritórios Sociais, para atendimento especializado de egressos do sistema penitenciário. "Temos famílias inteiras embaixo de marquises. Precisamos dar dignidade a essas pessoas", diz Ceciliano.

Governo do RJ defende antecipação

O governo contesta o valor de R$ 1,5 bilhão em possíveis perdas para a Cedae pela antecipação da entrega da operação dos lotes 1 e 4 do leilão. O número foi baseado no faturamento de 2020, mas a Águas do Rio atuará em 26 dos 64 municípios atendidos — incluindo a capital. Segundo o Guanabara, os custos serão reduzidos e é estimada a criação de 5 mil vagas diretas e 15 mil indiretas.

Articulação com DEM-PSL bota fogo no parquinho do PSD

Caciques do PSD ficaram tiririca com a ideia de entregar o comando do União Brasil, casamento do DEM com o PSL, para Pedro Paulo. Como contou a coluna, a contrapartida seria uma aliança — desde já — com a chapa à reeleição de Cláudio Castro. Só que o partido de Eduardo Paes (por enquanto) tem candidato. "Ideia de jerico", disparou um figurão.





Oscilações da política na Alerj

As discussões sobre a PEC da reforma da previdência estadual deixaram em lados opostos Alexandre Freitas e Rodrigo Amorim, que costumam votar de forma semelhante. Amorim chamou o colega, ex-Novo, de "maior inimigo do policial na Alerj".

Picadinho

O deputado federal Júlio Lopes (PP) comanda, amanhã, uma audiência pública com os ministros de Minas e Energia e de Economia para discutir a privatização da Nuclep.

O CCBB RJ inaugura amanhã a exposição "Apartamento s", com uma grande instalação da artista Marina Saleme.

Nelson de Souza assume a presidência da Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros.

Atendendo ao pedido de comerciantes, o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) trabalha na criação do Polo Gastronômico e Cultural do Catete.