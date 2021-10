Redes sociais estão fora do ar nesta segunda-feira (4) - Fabio Costa/Agencia O Dia

Redes sociais estão fora do ar nesta segunda-feira (4)Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 04/10/2021 19:08

RIO - Não foram apenas os famosos, como Marcelo Adnet e Wesley Safadão, que usaram o Twitter como forma de descontração depois que as redes WhatsApp, Facebook e Instagram — todas do mesmo grupo — saíram no ar, nesta segunda-feira (04).

A turma da política também aderiu à onda, e os comentários vão desde piadas com tecnologias há muito fora de uso, como bips e a precursora rede social Orkut, até motes para críticas a adversários. Veja alguns exemplos:

Caiu! WhatsApp caiu. Facebook caiu. Instagram caiu. E o telefone começou a tocar foi muito. — Noel de Carvalho (@deputadonoelrj) October 4, 2021

Volta ORKUT! — Márcio Gualberto (@depmgualberto) October 4, 2021

Enquanto a família Bolsonaro aproveitou a pane para divulgar seus canais no aplicativo Telegram , do outro lado do espectro político, Flávio Serafini (PSOL), foi ferino:

Como será que Bolsonaro está fazendo para fingir que governa o país, hein? — Flavio Serafini (@serafinipsol) October 4, 2021

Outros, como os vereadores Chico Alencar (PSOL) e Felipe Michel (PP) adotaram um tom mais reflexivo:

Com essa pane global, quem se responsabiliza pelo prejuízo financeiro de milhões de pessoas que ancoraram seus modelos de negócio nas redes que estão fora do ar, principalmente em tempos de pandemia? Não existe regulamentação mundial para empresas de tecnologia? — Chico Alencar (@chico_psol) October 4, 2021