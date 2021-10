Inauguração de posto policial em Mangaratiba - Divulgação

Publicado 05/10/2021 12:00

Não prestou botarem o prefeito Alan Bombeiro (PP) e o deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) para dividir o mesmo palanque, na segunda-feira (04), da inauguração do Departamento de Polícia Ostensiva da PM na Praia Grande, em Mangaratiba. A paternidade do postinho já vinha causando faíscas entre os dois nas redes sociais — afinal, ninguém resiste a um filho bonito. E o lanche do evento de ontem foi nada menos do que uma torta... de climão.

O prefeito foi o primeiro a discursar, deixando bem claro que o adversário é persona non grata por lá —e ainda fez um vídeo para os seguidores, lembrando a longa lista de polêmicas do adversário. Já o parlamentar respondeu acusando a prefeitura de ter mandado homens armados fecharem seu gabinete itinerante, em setembro.

O resultado foi um tanto constrangedor: um dos homens de Alan levantou a camisa para mostrar que a saliência não era uma pistola — e sim, uma condição médica.

Ainda em agosto, o alcaide comemorou nas redes sociais o reforço do 33º BPM, alinhado com o ex-secretário de Polícia Militar Rogério Figueredo. No mês seguinte, foi a vez de Knoploch agradecer ao Coronel Marcelo Moreira Malheiros, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), pela reabertura do ponto na praia.



Só que a coisa tomou outra proporção quando a equipe do parlamentar foi à Costa Verde com o gabinete itinerante — prontamente retirado do local pela prefeitura. Na troca de tiros verbais, um lado argumentou falta de autorização para o evento; o outro chamou a ação de "intimidatória", como "as que, por exemplo, as milícias fazem", em discurso na Assembleia Legislativa.