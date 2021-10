Comissão do Plano Diretor define ocupantes dos cargos - Eduardo Barreto / Divulgação / CMRJ

Comissão do Plano Diretor define ocupantes dos cargosEduardo Barreto / Divulgação / CMRJ

Publicado 05/10/2021 16:20

A Câmara do Rio definiu, nesta terça-feira (05), como serão distribuídos os cargos da comissão que, nos próximos meses, vai se debruçar sobre o Plano Diretor — documento que planeja os próximos dez anos da cidade. E o grupo já se prepara para, na próxima quinta-feira (14), realizar sua primeira reunião. No plenário, os vereadores devem votar o regime fiscal em breve.

A presidência ficou com Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), que tem bom trânsito com a mesa diretora da Casa e com o Palácio da Cidade. De alguns tempos para cá, o parlamentar tem se firmado como um dos principais interlocutores do setor de bares e restaurantes.

A poderosa relatoria ficou com Rogério Amorim (PSL), que terá como sub-relatores o ex-presidente da Câmara Jorge Felippe (DEM) e Tarcísio Motta (PSOL).

Inicialmente, o regimento previa apenas duas vice-presidências, mas a disputa por cargos levou a um novo acordo: um novo projeto de resolução será apresentado para aumentar uma vaga. Os ocupantes são Rosa Fernandes (PSC), Tainá de Paula (PT), e Alexandre Isquierdo (DEM).

A comissão, que vai discutir temas como os bairros a receberem mais investimentos em infraestrutura ou para onde a cidade vai crescer, é formada ainda pelo líder de governo, Átila Alexandre Nunes (DEM), e pela vice-presidente da CMRJ, Tânia Bastos (Republicanos). Os suplentes são Vitor Hugo (MDB), Pedro Duarte (Novo) e Dr. Gilberto (PTC).