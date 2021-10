Grafite no Rio retrata o mestre Pixinguinha - Divulgação

Publicado 06/10/2021 17:54

Artistas urbanos, como muralistas e grafiteiros, vão poder concorrer em um edital do estado que vai distribuir R$ 6 milhões em prêmios. A chamada pública Rua Cultural RJ vai ser lançada na próxima quarta-feira (13), no Museu do Grafitti, na Zona Norte do Rio.

Este será o segundo certame do Pacto Cultural RJ, lançado há pouco mais de um mês no Teatro João Caetano.

"O nosso edital de arte urbana nasce da necessidade dos coletivos que atendemos através da Lei Aldir Blanc e em projetos que apoiamos e incentivamos. Queremos dar uma nova cara para ruas", diz a secretária Danielle Barros.

Ao todo, serão selecionados 48 projetos em todo estado, com valor de R$ 125 mil cada — sendo que 60% deverão colorir as cidades do interior.