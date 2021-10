Marcus Faustini vistoria Teatro Ipanema - Divulgação

Publicado 07/10/2021 12:00

O secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, anunciou o lançamento da licitação para fazer a conservação predial dos equipamentos da pasta de uma maneira um tanto inusitada.

“Não vai ter mais cupim no palco do Teatro Carlos Gomes e de outros equipamentos culturais”, postou.

Segundo a SMC, 41 equipamentos vão receber os serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva, que estavam parados desde 2016.



"O Teatro Ziembinski, por exemplo, foi recebido pela nossa gestão com água no palco e telhado quebrado. Em breve, ele estará pronto para reabrir", comenta Faustini.



As propostas devem ser entregues presencialmente no próximo dia 13. O investimento é de aproximadamente R$ 1,8 milhão.