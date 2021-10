Cerimônia de lançamento aconteceu aos pés do Cristo Redentor - Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 08/10/2021 11:00

Júlio Lopes (PP) e um grupo de deputados evangélicos têm recomendado ao senador Flávio Bolsonaro que convença o pai a participar dos festejos de 90 anos do Cristo Redentor, no dia 12. Como o discurso do presidente anda na sintonia evangélica, eles acham que seria um "golaço" estar presente ao lado de representantes da Arquidiocese após a polêmica entre a Igreja e o ICMBio.