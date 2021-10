Sóstenes Cavalcante (DEM) - Divulgação

Publicado 08/10/2021 10:00

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, crítico mais vocal da entrega do diretório fluminense do DEM-PSL a Waguinho, não se precipita em política — mas diz que, se o nome do prefeito for confirmado, "não fica nem um minuto" no partido.

Já o estadual Samuel Malafaia não dá tanta importância a nomes:

"Para mim, importa menos quem vai presidir o novo partido, se vingar mesmo essa fusão DEM-PSL. Se é Fulano ou Beltrano. Importante é que o nosso grupo político tenha asseguradas as suas bandeiras, que remontam há muito tempo. Não podemos é seguir de qualquer jeito, seja para que legenda for".