Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano fez o anúncio na abertura da sessão desta quarta-feiraThiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 10/10/2021 11:00

Muita gente estranhou a ausência do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), do Instagram. O perfil do deputado, que costumava ter mais de uma atualização por dia, ficou mais de um mês parado.

É que, depois de homenagear o centenário de Paulo Freire, hackers conseguiram invadir a conta e mudar o número de telefone vinculado. Resultado: foi preciso ir à Justiça para retomar o espaço nas redes.

Uma decisão da última sexta-feira (08) deu um prazo de 24 horas para o Facebook, depois de notificado, viabilizar a alteração do cadastro para redefinir a senha — ou dez dias para contestar a ação.