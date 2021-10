Presidente do PT-RJ, Washington Quaquá - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Presidente do PT-RJ, Washington QuaquáDaniel Castelo Branco / Agência O DIA

Publicado 09/10/2021 11:00

O vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá conta que a ida de Dimas Gadelha para o PDT foi fruto de um acordo. Marlos Costa, vice na chapa de Gadelha pela Prefeitura de São Gonçalo em 2020, vai para o PT com chance de ser o titular no próximo pleito.