Prefeitura do Rio reabre 12 estações do BRT na Avenida Cesário de Melo - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 15/10/2021 09:00

Um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores mostra que a Prefeitura do Rio está se preparando para rodar mais quilômetros do que o esperado ao volante do sistema BRT. Os articulados deixaram de ser conduzidos exclusivamente pela iniciativa privada em março deste ano — e, em setembro, a intervenção foi estendida por outros seis meses. Agora, o PL745/2021, apresentado pelo Poder Executivo, pavimenta o caminho para os cofres públicos poderem arcar com salários por até um ano (com prorrogação por outros dois) em caso "de extinção de contrato administrativo de concessão de serviço público" — ou seja, se a concessionária pifar e parar pelo caminho.

Segundo a Secretaria de Transportes, a medida foi pensada somente para atender os ônibus rápidos — embora outras empresas de transportes também venham enfrentando dificuldades. "Tendo em vista a aproximação do fim do ano e o recesso da Câmara a partir de dezembro, com retorno das atividades no início de fevereiro, e caso as contas do BRT não sejam sanadas até março, pode ser que a prefeitura tenha que prorrogar a intervenção ou assumir o serviço por um período até que seja feita uma nova licitação", diz a pasta, em nota.

De acordo com o site de transparência da SMTR, até o momento, foram feitos aportes de R$ 51,26 milhões. O maior gasto foi com combustível, consumindo um total de R$ 22,9 milhões até o registro mais recente, do dia 7. Por outro lado, a folha de pagamento já é custeada pela própria BRT Rio S/A desde o mês de junho.

De olho na perda de arrecadação

Deputado Luiz Paulo (Cidadania) preside CPI das participações especiais - Divulgação

O deputado estadual Luiz Paulo (Cidadania), presidente da Comissão de Tribulação da Alerj, aproveitou o feriado para passar a lupa no orçamento de 2022 — e verificou que o estado deixará de arrecadar nada menos do que R$ 9 bilhões por causa dos controversos benefícios fiscais. "Será que estamos tendo retorno dessa perda anual? Eu ousaria dizer que não", reclama o veterano.

Golpe na praça com vereadores

Esses golpistas não têm mesmo limite: a nova moda agora entre quem tenta arrancar dinheiro dos mais incautos é se fazer passar por... vereadores do Rio.

Pedro Duarte, Márcio Santos, Rogério Amorim, Tainá de Paula e Victor Hugo já tiveram o desgosto de descobrir que suas fotos foram usadas em perfis "fake". Fica a dica: se chegar uma mensagem pelo zap pedindo doação, depósito ou pix... pode bloquear!

Direto da terrinha

A comemoração do aniversário da chefe de gabinete da Secretaria da Mulher, Monalyza Alves, teve presença do além-mar. Junto dos secretários Joyce Trindade, Achilles Barreto e Eduardo Cavaliere, estava lá o articulador Ronnie Aguiar, vindo de Portugal.

De aleluia a saravá

O ex-chefe de Comunicação do Rio Daniel Pereira é um dos vencedores da disputa de samba-enredo do Salgueiro. Como se sabe, ele fazia parte da tropa de choque do ex-prefeito Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus.





Picadinho

Hoje pela manhã, 20 crianças vão ocupar o plenário da Câmara do Rio para viver a experiência de discutir as políticas públicas como se fossem vereadores.

A Clínica da Gávea, especializada em psiquiatria, realiza este mês o Outubro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

A Comissão Especial do Carnaval da Câmara do Rio discute hoje o carnaval de rua de 2022 e seus desafios.

Hoje à noite a Casa Firjan vai sediar um debate sobre a PEC do Novo Pacto Federativo, reunindo a classe política, o empresariado, as prefeituras e a sociedade civil.