Publicado 13/11/2021 08:00

Já "rebaixado" da Justiça Federal à Estadual, o processo de Eduardo Cunha contra Anthony Garotinho mudou novamente de seara. A ação corria na 32ª Vara Criminal do TJ, e vai para um Juizado Especial Criminal, responsável por casos com penas inferiores a dois anos. Cunha alegou ter sido difamado em uma entrevista na qual o ex-governador do Rio o chama de bandido.