A secretária Maína Celidônio, em audiência na Câmara do RioDivulgação

Publicado 12/11/2021 07:00

Na audiência com a Comissão de Transportes da Câmara do Rio, a secretária Maína Celidônio revelou que todos os funcionários do sistema BRT serão demitidos. Mas calma! Ela garantiu que a prefeitura vai pagar as rescisões, com a garantia de recontratação pela vencedora da nova licitação. A medida seria uma forma de resguardar os profissionais e não deixá-los à própria sorte.