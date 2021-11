O vereador Rogério Amorim (PSL) - Renan Olaz/Divulgação/CMRJ

Publicado 11/11/2021 09:00

O vereador Rogério Amorim (PSL) não engoliu o arquivamento de seu projeto para multar cariocas pegos usando drogas ilícitas, e se prepara para tentar emplacar o texto novamente. A proposta bateu na trave na semana passada: para ser aprovada, precisaria de 26 votos — e conseguiu apenas 24. Animado após saber que colegas ausentes seriam favoráveis à punição de R$ 400 nos flagrantes, o médico busca assinaturas para poder reapresentar o PL.

Um dos mais empolgados com a penalidade aos usuários é o irmão do vereador, o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) — que inclusive acompanhou a derrota de dentro da própria Câmara, acompanhado por uma claque. Aliás, depois de ter sido hostilizado em Santa Teresa na inauguração do programa Bairro Seguro, ele quer instalar um projeto piloto na área caso a lei seja aprovada. E ainda levar um Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) ao reduto boêmio.





Sem atividades, mas com custos aos cofres

Hoje, a Alerj vai ouvir o liquidante da Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens) e da Companhia do Metropolitano do Rio (Metrô), Antônio Marques Ribeiro Filho. Embora as estatais não exerçam qualquer atividade há anos, elas têm, juntas, um passivo de quase R$ 100 milhões em ações judiciais em andamento. E só a Flumitrens custa quase R$ 500 mil anuais aos cofres. "É inaceitável termos custos e folhas de pagamento para empresas que não funcionam", diz Adriana Balthazar (Novo).

Segurança reforçada na Cinelândia

A vereadora Teresa Bergher já se prepara para tiro, porrada e bomba na semana que vem, quando a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência com a secretária de Assistência Social, Laura Carneiro. Como se sabe, Laura e Gabriel Monteiro, integrante da comissão, não são exatamente amigos por causa das vistorias do ex-PM fora do horário de expediente. "Esse incidente e as suas consequências atrapalharam muito o trabalho da comissão", reclama Teresa.

Assembleia sustentável

No clima de Glasgow, a Alerj aprovou um projeto de resolução para calcular suas emissões de carbono e compensá-las com o plantio de árvores. Carlos Minc (PSB) já conversa com o diretor da Casa para a ideia sair do papel.

Mobilização por "Marighella"

Com uma semana de atraso, "Marighella" chega aos cinemas da Baixada Fluminense. Moradores se mobilizaram na internet até uma rede de exibidores dar resposta e decidir colocar o filme de Wagner Moura em cartaz.

Picadinho

O Movimento Unido dos Camelôs (Muca) organizou uma campanha de arrecadação para os ambulantes agredidos no Méier. A chave pix é [email protected]

CCBB, MAR e Orla Conde recebem, até domingo, atrações do festival Dança em Trânsito.

O Coletivo Slam das Minas RJ oferece o Poesia Delivery, serviço de entrega de poesias personalizadas. Informações no site.

O medalhista olímpico em hipismo Luiz Felipe Cortizo de Azevedo vai receber a Medalha Tiradentes, por iniciativa de Eurico Júnior (PV).