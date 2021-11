O deputado federal, Paulo Ganime (Novo) - Câmara dos Deputados

Publicado 11/11/2021 16:50 | Atualizado 11/11/2021 16:56

Paulo Ganime (Novo) está feliz da vida. O deputado federal foi aprovado no processo seletivo do partido para se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Mas antes de comemorar e entrar na disputa pelo comando do estado, ele ainda terá que esperar, já que não é o único interessado.

Juliana Benício, que concorreu à prefeitura de Niterói, em 2020, também está na área como pré-candidata. O processo dela, no entanto, ainda está em fase de entrevistas.

Veja, abaixo, a postagem de Ganime: