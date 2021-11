Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Reprodução de tela

11/11/2021

Com quase todos os votos da Casa, a Câmara aprovou, nesta quinta-feira (11), em primeira discussão, o PL 48/2021, que possibilita à Prefeitura do Rio subsidiar parte das passagens de ônibus. A rara união dos parlamentares é um sinal dos tempos.

Os vereadores entenderam que o sistema atual está quebrado — e que o maior prejudicado é sempre o passageiro. O placar foi de 47 favoráveis e nenhum contrário.

A única abstenção foi de Pedro Duarte (Novo). Apesar de ter ficado em cima do muro, ele vê as propostas com otimismo. Mas faltou, na opinião do liberal, a apresentação de um estudo de impacto orçamentário.

Já há acordo para aperfeiçoar o projeto com emendas no 2° turno. O PL 745/2021, sobre a contratação temporária de funcionários também foi aprovado e segue para segunda e última discussão. A expectativa é que as duas propostas retornem ao plenário já na próxima sessão, na terça-feira (16).