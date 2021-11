Próximo concurso da Polícia Civil terá provas simuladas - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 14/11/2021 07:00

A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai inovar no próximo concurso público, que será realizado em breve. Pela primeira vez, ao final de cada disciplina do curso de formação, os aprovados farão uma exercício simulado no lugar do exame teórico. Ou seja: em vez de responder a questões conceituais, os candidatos vão receber um caso concreto, e avaliarão que peritos chamar, como entrar no ambiente de local de crime, diligências, oitivas, entre outras ações específicas. A ideia é que os formandos saiam preparados para investigar.