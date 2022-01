André Ceciliano, presidente da Alerj - Divulgação/Alerj

André Ceciliano, presidente da AlerjDivulgação/Alerj

Publicado 25/01/2022 18:26

A turma do núcleo duro petista no Rio baixou nesta terça-feira (25) em São Paulo para conversar com o ex-presidente Lula e com a atual comandante do partido, Gleisi Hoffmann.

Estão lá para discutir os rumos do PT do Rio: o presidente estadual, João Maurício; seu antecessor e vice-presidente nacional, Washington Quaquá; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta; e — claro! — o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano

"A prioridade do partido é ampliar o palanque do presidente Lula e garantir a aliança nacional. No Rio, nosso objetivo eleger André Ceciliano senador", diz João Maurício.