André Ceciliano (PT) - Rafael Wallace

Publicado 25/01/2022 08:00

A alta cúpula petista já se prepara para o lançamento da pré-candidatura de André Ceciliano ao Senado. A ideia é oficializar o nome do presidente da Alerj já no mês de fevereiro. Mas Alessandro Molon (PSB) continua com planos de estar na disputa pela mesma raia da esquerda. O federal inclusive retoma as agendas de pré-campanha neste fim de semana, na Região dos Lagos.