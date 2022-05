Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz - Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 05/05/2022 09:00

O bloco de Felipe Santa Cruz começa a ir para a rua. Em uma data que muitos poderiam considerar não tão auspiciosa, na próxima sexta-feira (13) começam as inserções de TV do PSD — e o aspira ao governo do estado será a estrela. A aposta é no poder de comunicação do pré-candidato que, não à toa, presidiu a OAB nacional. "Daqui pra frente, a tendência é o Santa Cruz crescer. Ele é a grande novidade desta campanha", aposta o cacique Luiz Carlos Ramos. E a pré-campanha também vai gastar sola de sapato. Hoje, o advogado terá um encontro com representantes de moradores de comunidades carentes, no Tijuca Tênis Club. No dia seguinte, o compromisso é no Club Municipal, também na Tijuca, para o lançamento de seu nome junto com Aquiles Barreto, postulante a um gabinete em Brasília. Já para o Senado, o candidato preferido de 9 entre 10 pessedistas é André Ceciliano: Átila Nunes, Laura Carneiro, Lucinha e Luiz Paulo não abrem mão do presidente da Alerj.

Prato principal: política na Baixada

Em Nova Iguaçu, a mesa também anda farta. O ex-governador Luiz Fernando Pezão esteve com figurões do PL em uma conversa sobre a sucessão estadual e o quadro político da Baixada, regada a um belo prato de rabada.

Circuito gastronômico

O presidente do PDT, Carlos Lupi, e Washington Reis (MDB) partilharam uma mesa em um famoso restaurante de Duque de Caxias. No cardápio, claro, política. Lupi busca alianças tendo a vaga ao Senado como atrativo.

Picadinho

Nesta sexta (6), às 19h30 na Cidade das Artes, Glória Maria será a mediadora do LER. O evento contará com grandes nomes da literatura atual, como Ailton Krenak.

O projeto Recicla Orla coletou 403 toneladas de recicláveis nas praias; 14 vezes mais do que em 2020.

Amanhã, o cantor e compositor Délcio Luiz lançará seu novo single, "Só Bater de Frente" em todas as suas plataformas digitais.

O Rio tá on: hoje, a Câmara de Vereadores lança no YouTube e no Spotify o seu novo podcast, com entrevistas bem-humoradas com vereadores e personalidades cariocas.