Deputado Otoni de Paula (MDB) - Divulgação

Publicado 08/05/2022 07:00

Vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Otoni de Paula está afinadinho com o chefe. Tanto que o presidente tem gravado vídeos para eventos com o neoemedebista, como o aniversário de Rio Bonito. Na ocasião, Cláudio Castro também enviou sua mensagem — mencionando o deputado. Otoni tem sido um dos maiores defensores do governador no Planalto.