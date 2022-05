Protesto e missa marcam os 4 anos do assassinato de Marielle e Anderson, nesta segunda feira (14), na foto Monica Benicio viuva de Marielle. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 07/05/2022 08:00

De olho em aumentar a representação de mulheres negras nas Assembleias estaduais, o projeto "Estamos prontas" — parceria entre o Instituto Marielle Franco e o movimento Mulheres Negras Decidem —, passou três meses escolhendo pré-candidatas em todo Brasil — uma por unidade federativa. Só falta decidir a aspira do Acre. As moças vão receber apoio na forma de capacitação e recursos, além de visibilidade. No Rio, a selecionada foi Rafaela Albergaria (PT).