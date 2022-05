Prefeitura do Rio faz duas licitações para compra de 391 ônibus que serão usados no BRT - Fábio Costa / Agência O Dia

Prefeitura do Rio faz duas licitações para compra de 391 ônibus que serão usados no BRTFábio Costa / Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 09:00

As informações que a Comissão Especial do BRT recebeu do Tribunal de Contas do Município mostram que os problemas no sistema de ônibus articulados não são de hoje. Em uma auditoria operacional extraordinária nas redes Transoeste e Transcarioca — no longínquo ano de 2017 —, o corpo técnico já identificava que o tamanho das estações não era compatível com a demanda dos usuários. E a consequência ainda é sentida nos dias de hoje: lotação e tempo excessivo para embarque. Sem contar problemas como saídas de emergência inadequadas, equipamentos danificados, além de ventilação e iluminação deficientes. O único alívio foi que, na avaliação do TCM, os materiais usados nos ônibus seguem o padrão definido no edital. No entanto, as carrocerias acabam danificadas por causa da superlotação e da má qualidade do asfalto. "Estamos nesta situação por causa de problemas que começaram lá atrás", diz o presidente da comissão, Felipe Michel (PP).





Estado laico

Hoje, o aspira do Novo ao governo, Paulo Ganime, se reúne com Dom Orani Tempesta para entregar uma carta de compromissos com a liberdade de expressão, religiosa e de culto. Ele vai se reunir com outros líderes religiosos.

Picadinho

Este é o último fim de semana para conferir o espetáculo "Turmalina 18 – 50", no Teatro Laura Alvim, celebrando a história do Almirante Negro, João Cândido.

Quinzenalmente, nos sábados de maio e junho, Botafogo recebe atividades gratuitas voltadas para as mães no espaço We Sorocaba.

Segunda-feira, ao 12h, o 15° Ofício de Notas promove o encontro "As conquistas dos direitos das mulheres", no hotel Fairmont.

No dia 7, às 21h, o cantor e compositor Diogo Nogueira sobe a serra e leva o show "Samba de Verão" para o palco do resort Le Canton, em Teresópolis.