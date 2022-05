A vereadora de Angra dos Reis Gabi Greg - Reprodução / redes sociais

A vereadora de Angra dos Reis Gabi GregReprodução / redes sociais

Publicado 06/05/2022 07:00

Em um vídeo com mais de 23 mil visualizações, a vereadora mais bem votada de Angra dos Reis, Gabi Greg, deu sua versão sobre as acusações feitas pelo ex-marido. Ela diz que as denúncias foram motivadas por inconformismo com o fim do casamento — e revelou registros de ocorrência protocolados contra o influenciador Greg Duarte, bem como a concessão de medidas protetivas pela Justiça.

Além disso, a parlamentar disponibilizou tanto o gabinete como seus advogados a vítimas de relacionamentos abusivos.

Veja abaixo a manifestação de Gabi Greg: