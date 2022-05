Ao regular por decreto dois novos polos gastronômicos na cidade, Eduardo Paes entrou numa seara cara aos vereadores — que, por lei, criaram dezenas deles . Ontem, receberam o sinal verde os redutos da Garcia D'Avila, em Ipanema, e o do Baixo Copacabana. "Restaurantes e residências precisam harmonizar muito bem. A combinação desse tipo de comércio com o sossego dos bairros tem que ser no ponto certo", destila Paulo Pinheiro (PSOL). O vereador lembra que apenas leis têm o poder de mudar o zoneamento.