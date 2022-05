Petrópolis foi destruída pela chuva no mês de fevereiro - Marco Pereira

Publicado 07/05/2022 11:00

A Agência de Cooperação Internacional do Japão — país com tarimba em prevenção de áreas sob risco de grandes tragédias — concluiu na sexta-feira (6) a primeira fase de análise das áreas afetadas pelas chuvas de fevereiro e março em Petrópolis. Os especialistas vão fazer um estudo técnico para definir que mecanismos serão usados não só na recuperação da cidade, como na prevenção de novos desastres. Um dos objetivos é avaliar a viabilidade de implantar o mesmo tipo de barreiras utilizadas no Oriente, e com projeto já em andamento em Friburgo e Teresópolis.