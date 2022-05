A Câmara de Vereadores de São Gonçalo retoma concurso. - Divulgação Câmara de SG - Foto: Thiago Louza

Publicado 07/05/2022 09:00

O presidente da Câmara de São Gonçalo — segundo maior colégio eleitoral do Rio — está num dilema. Em vez de seguir a cartilha do MDB e botar os dois pezinhos na canoa de Cláudio Castro (PL), Lecinho manteve um flerte com o ex-prefeito da prima rica Niterói. Afinal, os pontinhos de Rodrigo Neves (PDT) nas pesquisas se dão justamente graças à sua popularidade no lado de lá da Baía de Guanabara. Resultado: o vereador acabou apeado da presidência municipal do partido, e agora busca uma saída honrosa para mudar de casa sem perder o cargo de legislador. No começo de abril, a legenda foi entregue, pela primeira vez, a uma mulher. Com a árdua missão de eleger quatro vereadores em 2024, Luciana Abreu foi buscar ajuda... com o PROS. É que o presidente estadual da legenda, Adolfo Konder, ainda tem influência na cidade. O presidente do Detran trabalhou na prefeitura entre 2004 e 2012 — quando tentou subir de posto, mas terminou derrotado por Neilton Mulim.

E que continue assim!

O Instituto Fogo Cruzado tem uma boa notícia para o Dia das Mães: neste ano, não há registros de grávidas baleadas. Infelizmente, nos últimos seis anos, 19 foram atingidas Região Metropolitana do Rio — e nove delas morreram.

14º da prefeitura em tempo real

O novo painel de monitoramento produzido pelo vereador Pedro Duarte acompanha o Acordo de Resultados — que garante o 14º aos servidores. O grande empecilho é que muitas metas só podem ser acompanhadas por requerimentos.

Picadinho

A contagem regressiva para a inauguração do Taquara Plaza já começou: na quinta-feira, os lojistas receberam as chaves para dar início às obras dos seus espaços.

A companhia Os Ciclomáticos comemora seus 25 anos com três apresentações gratuitas em seu espaço, no Centro do Rio.

A peça "A história de nós 2" comemora 10 anos em cartaz com um único final de semana no Rio, no Teatro Multiplan.

O empresário Rogério Rebouças recebeu a Ordem do Mérito Agrícola, concedida pelo Ministério de Agricultura da França. A honraria só perde em importância para a Légion d 'Honneur.