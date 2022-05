Câmara comemora aniversário de Israel - Divulgação

Publicado 06/05/2022 15:46

Na segunda-feira (9), o plenário da Câmara do Rio vai ficar azul e branco — cores da bandeira de Israel. A Casa vai sediar uma solenidade, comandada pela vereadora Teresa Bergher (Cidadania) em comemoração aos 74 anos da fundação do país.

O evento vai reunir representantes da comunidade judaica do Rio, o presidente da Fierj (federação israelita do Rio de Janeiro), Alberto Klain, o embaixador adjunto de Israel, David Atar e o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha.



“Todos os anos reunimos a comunidade judaica aqui na Câmara para celebrar o aniversário do Estado de Israel. Esta cerimônia, que já se tornou tradicional, começou com meu saudoso marido, Gerson Bergher, e temos dado prosseguimento”, declarou a parlamentar.