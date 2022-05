Cariocas e turistas lotam a praia do Pontal no Recreio, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (23) - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 10:00

Sem conseguirem se reunir com Eduardo Paes, barraqueiros das praias do Recreio, Macumba e Reserva, recorreram à Alerj para tentar resolver seus problemas. Cerca de 80 dos trabalhadores estiveram com o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e com Noel de Carvalho (SDD). A principal queixa é a falta de ordenamento nas redes de vôlei e campos de pelada — que reduzem o espaço não só para quem está lá a trabalho, mas também dos próprios banhistas.