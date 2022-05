PCdoB dá apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo ao governo do estado. - Divulgação

Publicado 06/05/2022 14:55

Nesta sexta (6), o PCdoB deu apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo ao governo do estado. O ato político contou com a presença dos aspirantes ao Senado que correm pela via da esquerda André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB).

O único nome que pode enfrentar esse cenário trágico que está instalado no RJ é o Freixo. Nós não podemos deixar um bolsonarista governar o RJ”, declarou Jandira, que é filiada ao partido.



Freixo, do outro lado, reiterou: “O crime tem que parar de governar o Rio. E isso está na nossa mão. Vamos unir todo mundo que tem compromisso com a vida, com a democracia”.