Dos 600 fiscais aprovados em um concurso de 30 anos atrás, apenas 190 seguem na ativaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/05/2022 11:00

Dos 600 fiscais de atividades econômicas aprovados no último concurso da Prefeitura do Rio para a categoria, hoje restam apenas 190 servidores em atividade. Isso pra fiscalizar o funcionamento de nada menos do que 690.619 estabelecimentos comerciais espalhados por toda a cidade, mais 33.119 autônomos de diversas atividades e serviços, além do controle de uso e ocupação dos espaços públicos. Os números são da Associação dos Fiscais do Município (Afaerj), que clama por novo concurso — afinal, o último foi realizado há 30 anos.