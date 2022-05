Marcelo Calero se afastou novamente da Secretaria de Governo e Integridade Pública - Divulgação/Câmara

De volta ao Congresso Nacional, Marcelo Calero (PSD-RJ) — eleito com o voto da classe artística — requisitou explicações ao Ministério do Turismo sobre a defesa do uso da (parca) verba cultural para produções com tema armamentista. Para o ex-ministro, esse direcionamento fere o princípio da isonomia: "Não é papel da Secretaria de Fomento discutir o mérito ou tema de cada projeto", diz. Ele também questiona declarações sobre “megaeventos” com dindim público.