Publicado 04/02/2025 05:00

O presidente Lula esperou a definição dos nomes dos novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para reabrir diálogo sobre uma possível reforma ministerial. Há uma intenção do Rio emplacar um carioca no primeiro escalão. A oposição também esperou a definição da cúpula. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, por sua vez, já começou a agir nos bastidores para votar o projeto de lei que estabelece anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. Dar liberdade para os golpistas, segundo o governo, pode significar um atrito direto com o Supremo Tribunal Federal e o início de uma séria crise institucional. Sóstenes sustenta que "com certeza, este será um tema levado para essas reuniões nos próximos dias".

Comerciários convocam debate pelo fim da escala 6X1

O presidente do Sindicato dos Comerciários, Márcio Ayer, marcou reunião com líderes sindicais, para o próximo dia 10, para debater a PEC que põe fim à escala 6X1. Deputados federais, estaduais e vereadores também participarão. "Muitos pais e mães de família encaram exaustivas escalas de trabalho e merecem uma qualidade de vida melhor. Para quem está desempregado, a redução da jornada também será positiva porque vai gerar mais empregos".

Ações policiais em comunidades voltam a ser questionadas

Diante da crescente violência no Rio de Janeiro, o deputado Júlio Lopes (PP) encaminhou ofício ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luis Roberto Barroso, pedindo a revisão da Arguição do Descumprimento de Preceito Fundamental 635, mais conhecida como 'ADPF das Favelas'. A medida questiona a política de segurança do estado. "O STF não pode ser empecilho ao combate ao crime organizado no Rio", resumiu o parlamentar.

Servidores de Japeri têm salários atrasados

A Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, não pagou o salário dos servidores e nem as férias dos professores da rede municipal. Segundo nota divulgada, o problema aconteceu devido à implantação do novo sistema operacional. A previsão é que os salários sejam pagos até o 5º dia útil de fevereiro.

PICADINHO

O espetáculo 'Palavras', inspirado na obra de Clarice Lispector e produzido pela Companhia Ensaio Aberto, segue até 22 de fevereiro no Armazém 6, no Cais do Porto.



A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece mais de 11 mil vagas em cursos profissionalizantes, entre eles, operador de computador, inglês, iniciação teatral e robótica.



A advogada Rita Cortez tomou posse como conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), representando a seccional do Estado do Rio de Janeiro, no triênio 2025-2028.