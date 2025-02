Publicado 05/02/2025 05:00

A ex-vereadora Teresa Bergher era a voz crítica à administração Eduardo Paes quando estava na Câmara. Uma voz da oposição. Seu projeto político agora é se candidatar a deputada estadual. Ocorre que no meio do caminho surgiu uma proposta para ela entrar no PSD, do atual prefeito do Rio. Quem cuida das nominatas no partido do Paes, Luiz Carlos Ramos, foi o portador do convite, durante o mês passado no evento "80 anos depois: Memória, Resistência e Esperança", em homenagem à libertação dos judeus do campo de Auschwitz. Quando soube da intenção do PSD pelo passe de Bergher, o deputado federal Eduardo Pazuello disse que gostaria de tê-la no PL, e fazer dobradinha com ele. "Eu me sinto muito lisonjeada pelos convites. Por enquanto, fico no PSDB, que é a minha casa. Mas a política é muito dinâmica. Tudo muda o tempo todo", Teresa desconversou.

Concessionárias: clientes com mais poder

Deputado Alexandre Knoploch tem projeto que mira as concessionárias - Divulgação

Deputado Alexandre Knoploch tem projeto que mira as concessionáriasDivulgação

O deputado Alexandre Knoploch (PL-RJ) tem projeto para fiscalizar e punir as concessionárias de água, gás, luz e telefonia. Se aprovada, a lei garantirá o direito do consumidor ser avisado, com antecedência mínima de 15 dias, sobre interrupções programadas dos serviços e participar do processo de revisão tarifária. "Assim, promove-se uma relação mais equilibrada entre usuários e concessionárias, incentivando a melhoria contínua", afirma o parlamentar.

Castração gratuita em Niterói

O programa Castra Mais RJ chegou a Niterói possibilitando a castração gratuita de cães e gatos, até 10 de março, após agendamento no site. "A castração é fundamental para controlar a população de bichos abandonados. Com este serviço, promovemos não apenas o bem-estar dos animais, mas também a saúde pública e o respeito à vida", afirma o deputado federal Marcelo Queiroz (Progressistas-RJ), idealizador do maior programa de castração da América Latina, o RJPET.

Carnaval de Rua do Rio recebe R$ 8,48 milhões

A Comissão de Cultura da Alerj destinou R$ 1,08 milhão a 180 blocos de rua, complementando edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa que previa R$ 7,4 milhões. "O Carnaval é uma das maiores expressões culturais e movimenta a economia do estado. Garantir mais suporte financeiro é assegurar que a manifestação continue forte, democrática e acessível", destacou a deputada Verônica Lima, presidente da Comissão.

PICADINHO

Márcio Serra, especialista em Cosmiatria, será um dos homenageados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) hoje, Dia do Dermatologista.



O Botafogo Praia Shopping realiza mais uma edição do CineMaterna, sessão de cinema adaptada para mães, pais e responsáveis com bebês de até 18 meses. Hoje às 14h10.



O projeto Favela Mundo está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teatro, violão, hip-hop, jazz e danças brasileiras para crianças e jovens, de 7 a 18 anos, na Cidade de Deus e no Caju.