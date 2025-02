Publicado 06/02/2025 05:00

No âmbito federal, o principal problema a ser enfrentado pelo governo Lula gira em torno dos gargalos da economia. Já no estado do Rio de Janeiro é o enfrentamento da criminalidade e a necessidade de uma política de segurança pública eficiente. O governador Cláudio Castro tem ressaltado que a apreensão recorde de fuzis em 2024 é um exemplo de que a polícia está trabalhando. Porém, os roubos constantes de carros e de celulares não tranquilizam o cidadão. As baterias do governo do Estado estarão voltadas nos próximos dias para o Supremo Tribunal Federal. O STF julgará o mérito da ADPF das Favelas, que prevê normas para operações policiais nas comunidades mais pobres e populosas. A proposta restringe o horário, medidas para evitar ações perto de escolas, exige uso de câmeras corporais pelos agentes e realização de perícia, entre outros protocolos.

Movimento comunitário sob nova liderança

Léo Lupi e Martha Rocha, do PDT, estarão na posse de Wallace Ribeiro Divulgação

O presidente do Movimento Comunitário Trabalhista do Estado do Rio de Janeiro, Wallace Ribeiro, e membros da diretoria tomarão posse amanhã. Fundado pelo PDT, o órgão encaminha demandas de associações de moradores para o partido. Já confirmaram presença, entre outros, a secretária de Assistência Social, Martha Rocha, o vereador Welington Dias, e os presidentes da Fundação Leonel Brizola, Léo Lupi, e municipal do PDT, Augusto Ribeiro.

São João de Meriti reforça segurança com novas viaturas

A Prefeitura de São João de Meriti recebeu três novas viaturas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II) do governo federal. O Pronasci é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública de prevenção, controle e repressão para combater a criminalidade.

Nova Iguaçu inicia choque de ordem em Miguel Couto

A Prefeitura de Nova Iguaçu começou o mês arrumando a casa. As ações incluem revitalização das redes de esgoto e drenagem, operação tapa-buraco, além da intensificação dos serviços de limpeza urbana, iluminação pública, reordenamento do tráfego, podas de árvores e recuperação de vias e praças.

PICADINHO

O violinista Simão Wolf lançou palestra-show motivacional voltada, em especial, para professores e alunos em seu canal no Youtube.



A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação realiza, até 15 de fevereiro, o Dia da Cidadania Digital com emissão de vários documentos gratuitamente.



Mercedes Sosa e João do Vale terão as obras revisitadas pelos netos, Araceli Matus e Gabriel Vale, no espetáculo 'Estrela, Estrela' na Casa com a Música, na Lapa. Amanhã, às 20h. Grátis.