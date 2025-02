Publicado 07/02/2025 05:00

A nova composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa conta com a presença de cinco mulheres, aumentando a representatividade feminina na Casa. Pela primeira vez, a sessão que elegeu o presidente, Rodrigo Bacellar, foi conduzida por uma mulher: a deputada Tia Ju (Republicanos). Outras iniciativas tentam diminuir a distância entre os gêneros. Um projeto de lei protocolado pela deputada Dani Balbi prevê que metade das vagas reservadas para cotas nos concursos RJ seja destinada, prioritariamente, às mulheres. Atualmente, a lei estabelece reserva de 20% das vagas nos concursos abertos no Estado do Rio de Janeiro para negros e indígenas. A Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) protocolou na Alerj há dois anos, um projeto de lei que destina um percentual dos cargos de comando nas unidades de saúde do Estado a gestoras do sexo feminino.

PSOL escolhe líder no Congresso Nacional

Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) está no segundo mandato - Joy Dornelles

O PSOL indicou como líder da Câmara Federal a deputada Talíria Petrone, a deputada mais votada da esquerda fluminense, com quase 200 mil votos. “A frente ampla foi fundamental para eleger Lula. E será importante em 2026. Mas o Centrão, o setor do agro, os liberais e outros setores não se acanham em defender sua agenda na frente ampla. O PSOL cumprirá seu papel com uma agenda popular para fortalecer o governo junto ao povo".

Um movimento que está em curso

Em jantar na terça-feira, no Rio, Eduardo Paes convidou o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, para ser seu vice, caso lance candidatura para o Governo do Estado em 2026. A ideia lançada, se viabilizada, avançaria Paes no interior e, ao mesmo tempo, restringiria o espaço de Rodrigo Bacellar, atual presidente da Alerj. Quem pode se beneficiar é o suplente Caio Vianna (PSD), atual secretário de governo na Prefeitura de Campos, para a Câmara Federal.

Salários de Japeri em dia

Com relação a nota publicada na coluna, a Prefeitura de Japeri esclarece que não atrasou os salários do funcionalismo e que os servidores já estão com os vencimentos na conta. Desde 2021, a Prefeitura antecipa os salários, pagando antes do 5° dia útil, como prevê a Legislação Trabalhista. Também não existe atraso no pagamento dos 30% das férias dos 949 professores da rede municipal, que é debitada sempre no salário de janeiro, pago no dia 5.

PICADINHO

O violinista Simão Wolf lançou palestra-show motivacional voltada, em especial, para professores e alunos em seu canal no YouTube.



A exposição 'Diversas Expressões' mostra a arte do Rio de Janeiro, Finlândia e Berlim. De amanhã a 1º de março na Ava Galleria Rio, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



A Pepper Spray, cover do Red Hot Chili Peppers, faz show em homenagem à banda californiana. Amanhã, a partir de meia-noite, no The Rock Bar, no Jockey Club.