Na abertura da 13ª Legislatura da Alerj, o presidente da Casa, Rodrigo Bacellar, chamou a atenção para a importância do desenvolvimento do Estado do Rio com fomento ao setor logístico. Uma das obras debaixo deste guarda-chuva é o traçado da ferrovia Vitória-Rio, EF-118. Um projeto cercado de dúvidas, com custo estimado em R$ 7,8 bilhões e que ainda passará por muitas etapas até sua conclusão. Estamos falando de quase 8 anos de construção. O professor Mauro Osório (UFRJ), estudioso focado no Rio, favorável a obra, alertou que "o problema é que, até o momento, o que está garantido é apenas o trecho que liga o Estado do Espírito Santo ao Porto do Açu. É fundamental o Estado do Rio de Janeiro se organizar para que o Governo Federal viabilize a execução do traçado completo, levando em consideração o atendimento à legislação ambiental".

Alerj analisa Medalha Tiradentes a Eunice Paiva

Eunice Paiva pode ser homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio - Reprodução/Facebook

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro solicitou a Medalha Tiradentes Post Mortem à advogada e militante Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, preso e assassinado durante a ditadura. "Eunice Paiva representa a luta por memória, verdade e justiça. É uma referência na luta pelos direitos humanos", destaca a deputada Dani Monteiro (PSOL), presidente da Comissão.

Animais domésticos e silvestres mais protegidos pela legislação

Responsáveis por enchentes, deslizamentos e incêndios que prejudiquem a vida e o bem-estar de animais domésticos e silvestres serão punidos com detenção de 3 anos e multa. É o que prevê projeto do senador Wellington Fagundes (PL), com relatoria do deputado federal Marcelo Queiroz (Progressistas-RJ).

Carros: Sinal amarelo em Resende

O setor de veículos automotores mostrou variação negativa de 0,3% em dezembro. Isso eliminou os ganhos acumulados de 1,0% nos meses de setembro e agosto. Este resultado não é definitivo, mas como o Rio de Janeiro tem fábricas e forte cadeia automotiva os números exigem atenção.

PICADINHO

O escritor Marcelo Moutinho lançará livro de crônicas em um bate-papo com o comediante Gregório Duvivier, mediado pelo romancista Rodrigo Santos. Amanhã, às 11h, no Bar Sabará, na Tijuca.



Oficina Ciência do Som, do pesquisador e percussionista Marco Arruda, vai apresentar instrumentos musicais criados a partir de materiais reaproveitados. Amanhã, às 16h, no Museu do Pontal.



O espetáculo infantil 'As Aventuras de Quitapena' mistura cultura maia e circo. Todos os sábados de fevereiro, às 16h, no Teatro Correios Léa Garcia, no Centro.