Um acordo firmado há mais de 50 anos entre o Sindicato dos Rodoviários e os empresários de ônibus dá direito aos funcionários irem e voltarem de graça até o trabalho. Porém, as empresas já avisaram que com o sistema Jaé, haverá desconto de 6% nos contracheques para custear o deslocamento. "Essa gratuidade é uma cláusula da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Estamos convocando assembleia para este mês. Isso é inegociável", afirma o presidente do sindicato, Sebastião José. Levantamento mostra que 40% dos trabalhadores mora na Baixada Fluminense. "A categoria está com medo de perder o emprego, já que o patrão pode alegar que vai ficar mais caro contratar quem mora longe", afirma o vice-presidente do sindicato, José Carlos Sacramento.

Animais silvestres desorientados na mata

Filhote de cateto resgatado em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio - ASCOM/Divulgação

A atuação das equipes do Parque Estadual Cunhambebe e APA Tamoios esta semana para resgatar um filhote de cateto (Pecari tajacu) em uma residência em Mangaratiba, Costa Verde fluminense, reforça problema recorrente de animais desorientados devido ao crescimento das cidades. Foram garantidas a segurança do filhote e sua remoção. Ele foi encaminhado com segurança ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde receberá os cuidados necessários antes de uma possível reintrodução à natureza. "É fundamental que a população evite qualquer tipo de contato direto com os animais e acione os órgãos ambientais responsáveis", afirmou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. O Parque Estadual Cunhambebe abrange parte dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí, possuindo uma área de 38.053 hectares. A finalidade principal da unidade de conservação, criada em 2008, é assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da região Sul Fluminense da Serra.

Carnaval e festas populares em debate no Museu do Amanhã

O Museu do Amanhã receberá dia 11, às 16h, os escritores Luiz Antonio Simas e Helena Theodoro para a roda de conversa 'Inteligências e Utopias' sobre as raízes ancestrais do Carnaval e das festas populares. A atividade, que é gratuita, faz parte da nova temporada do 'Encontros para o Amanhã'.

Projeto propõe Sala Lilás para vítimas de violência

A Alerj analisa projeto da deputada Lilian Behring (PCdoB) que cria a 'Sala Lilás', um espaço para mulheres vítimas de violência, principalmente estupro, nas unidades do SUS. "A proposta é oferecer testes para doenças sexualmente transmissíveis, medicamentos para profilaxia, contracepção de emergência, kits para coleta de vestígios, informações sobre direitos e como denunciar, além de ficha de notificação compulsória", explica.

PICADINHO

'Crime sem Castigo - Como os policiais mataram Rubens Paiva', da jornalista investigativa Juliana Dal Piva, será lançado dia 12, às 18h30, na Livraria da Travessa de Botafogo.



A Fundação Biblioteca Nacional realiza 'Mesa Redonda Mulheres e Meninas na Ciência'. O evento, gratuito, será transmitido ao vivo pelo YouTube. Dia 11, às 14h.



A cantora Jane Duboc e o pianista Gilson Peranzzetta lançam o álbum 'Celebrando Ivan Lins'. Dia 13, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro.