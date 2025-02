Publicado 12/02/2025 05:00

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade vai coordenar a remoção de 80 cascos de restos de navios e pequenos barcos naufragados na Baía de Guanabara. A operação levará 36 meses ao custo de R$ 25 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). A logística será executada por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) usando como base o mapeamento da Capitania dos Portos. "O Rio de Janeiro está investindo para a retomada dos locais de turismo, de lazer e dos empreendimentos da Economia Azul. A Baía de Guanabara tem todas as qualidade para se tornar o maior atrativo empresarial nos próximos anos", destaca o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Tanguá recebe R$ 14 milhões para Minha Casa, Minha Vida

Prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, anuncia investimento no município - Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros (PL), assinou contrato de R$ 14 milhões com a Caixa Econômica Federal para construir 96 unidades habitacionais dentro do projeto "Minha Casa, Minha Vida". A cidade, na Região Metropolitana, foi a única das redondezas a cumprir os pré-requisitos da CEF. "Além da casa própria para quase cem famílias, vamos aquecer a economia local, gerar muitos empregos e contribuir com a circulação de bens e serviços", afirma.

Violência no Rio dispara a procura por imóveis em Teresópolis

Boom imobiliário em Teresópolis é reflexo da migração de cariocas em busca da segurança e tranquilidade da serra fluminense. O reflexo dessa troca é comprovado pelo crescimento da quantidade de novas imobiliárias. Teresópolis surpreende com 114 imobiliárias e 1.185 corretores.

Saúde de Paraíba do Sul recebe investimentos

O vereador Leo Corrêa (PDT) conseguiu investimento de R$ 200 mil para a aquisição de veículos para a saúde pública de Paraíba do Sul, na região centro-sul fluminense. "Estes investimentos são fundamentais para tornar o atendimento mais rápido, eficiente e humanizado”, declarou.

PICADINHO

O livro 'Coragem para pensar, coragem para fazer', da bispa Mariann Edgar Budde, que pediu pelos imigrantes e pela comunidade gay ao presidente Donald Trump, foi lançado pela Citadel Editora.



A próxima edição da Mostra Itinerante de Cinema Educacional será dedicada ao público infantil com a exibição de sete animações. Amanhã, às 10h, no Cine Arte UFF, em Niterói. Grátis.



A Escola de Artes Visuais do Parque Lage inaugura, na Capelinha, a exposição 'Grafismo Emergente', de Tirry Pataxó. As obras são inspiradas na tradição da etnia do artista. Amanhã, às 19h.