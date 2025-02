Publicado 10/02/2025 05:00

Léo Vieira (Republicanos) viveu boa parte da vida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde mora até hoje. Começou a trabalhar como vendedor e atualmente é comerciante do ramo de veículos. Em 2012, candidatou-se a vereador e ficou como primeiro suplente. Em 2016, tentou novamente vaga na Câmara Municipal, foi o 5º mais votado e presidiu a Comissão de Educação. Em 2018, ganhou uma cadeira na Alerj, sendo reeleito com o dobro da votação. Nas últimas eleições virou prefeito com o apoio de 50,36% dos eleitores.

SIDNEY: Ao assumir a Prefeitura, como o senhor encontrou a situação financeira de São João de Meriti?

LÉO VIEIRA: Um verdadeiro caos. Assim que assumi, nossa equipe econômica encontrou uma dívida superior a R$ 400 milhões da gestão anterior, nos obrigando a decretar estado de calamidade financeira com validade de 120 dias. Além disso, encontramos atraso no pagamento do 13º salário dos servidores, queda nos repasses de verbas ao município, bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, unidades de saúde funcionando com capacidade reduzida, problemas que afetam diretamente a coleta do lixo e dívida no Instituto de Previdência dos inativos. Diante disso, regularizei os salários de todos os servidores ativos e inativos. Semana passada conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores um projeto de reforma administrativa que irá economizar mais de R$ 40 milhões por ano dos cofres públicos. Seguimos buscando alternativas para equacionar as condições financeiras do município.

O senhor prega austeridade, mas nomeou o seu filho, Leozinho Vieira, vendedor de carros e estudante de Direito, como secretário de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública. Não é incoerente?

Eu escolhi o secretário municipal de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública, Leonardo Vieira, por já ter mostrado competência em tudo que fez e por isso ele vai coordenar um projeto do meu coração, que é a regularização fundiária. Cerca de 70% dos imóveis na cidade não possuem essa documentação e esse projeto dará oportunidade para as pessoas legalizarem.

Quais as providências que estão sendo adotadas para evitar os alagamentos provocados pelas fortes chuvas de verão?

Já no dia 2 de janeiro de 2025, primeiro dia de mandato, dei início ao maior programa de prevenção já visto na história da cidade. Colocamos mais de 70 máquinas nas ruas e 200 profissionais envolvidos diretamente em um grande mutirão de limpeza. Com apoio do Governo do Estado, em 30 dias, retiramos mais de 20 mil toneladas de lixo e entulho acumulados. Nossas equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos vêm realizando diariamente a limpeza e desobstrução de bueiros, ralos e manilhas, além de obras de drenagem e saneamento em trechos mais críticos para prevenir alagamentos em diversos pontos da cidade, como Venda Velha, Éden e Centro. As equipes da Defesa Civil instalaram uma lona de contenção e guarda-corpos na encosta do Jardim Íris, um dos pontos mais críticos da cidade. Através do programa 'Limpa Rio', do Inea, recebemos ajuda de escavadeiras que estão atuando na limpeza, dragagem e desassoreamento dos rios Sarapuí e Pavuninha.

De que trata o programa "Meriti em Ordem"?

É uma operação intersetorial que envolve diversas secretarias municipais para enfatizar a importância de ferros-velhos, oficinas e empresas de reciclagens trabalharem dentro das normas ambientais e fiscais. Na primeira fase, secretários, fiscais e agentes percorreram os bairros de Meriti para distribuir uma nota técnica informativa com o objetivo de orientar, educar e conscientizar os responsáveis, e se colocarem à disposição para dar o devido suporte. Após 30 dias, entraremos em uma fase de fiscalização e punição das irregularidades, além de coibir a comercialização de materiais provenientes de furto e roubo, como bueiros e cabos de energia.

A população de São João de Meriti enfrenta longas filas para ter atendimento na saúde pública. Por que o senhor não convoca os aprovados nos concursos públicos?

Encontramos um verdadeiro caos na cidade assim que assumimos e estamos enfrentando um estado de calamidade financeira, ou seja, todos os esforços estão em reorganizar a administração de Meriti para conseguir uma condição financeira mais favorável. A saúde foi uma das áreas mais impactadas na gestão anterior, com unidades operando com capacidade reduzida e em péssimo estado. Estamos em contato direto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o deputado federal Luciano Vieira, para angariar recursos e já estamos melhorando este cenário. Outra medida importante foi que interditamos a UPA Jardim Íris, em condições precárias e insalubres, e transferimos os atendimentos para o PAM Meriti, que a partir de agora é a nossa porta de entrada para urgências e emergências, em um equipamento novo, climatizado e moderno. Também já estamos economizando R$ 1,5 milhão com o aluguel da Secretaria da Saúde, que passou a usar o prédio próprio do Hospital Municipal. Nossa missão nesse início de gestão é ampliar o acesso à saúde, implementar Clínicas da Família nos bairros e avançar com a Atenção Primária do município, que estava totalmente sucateada e esquecida.

Quais as medidas que estão sendo adotadas para combater a violência no município?

Sabemos que a segurança é uma competência do Governo do Estado, mas estamos articulando parcerias para ampliar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Em parceria com o governo federal, recebemos recentemente uma doação de três viaturas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para reforçar a nossa frota da Guarda Civil Municipal. Solicitei também ao governador Cláudio Castro, a inclusão de Meriti no programa 'Segurança Presente'. Em breve teremos novidades neste sentido para ampliar o policiamento nas ruas, com o aumento do efetivo através do Proeis. Temos alguns projetos de governo que propõem um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal, um Disque Denúncia integrado com outros seis municípios da Baixada Fluminense, além da reformulação da estrutura atual da Guarda que será uma grande virada de chave na segurança pública de Meriti. No nosso plano também consta a criação do programa 'Meriti Seguro', com a implantação do Centro de Controle Operacional, instalando câmeras de monitoramento por toda a cidade.