Publicado 13/02/2025 05:00

Em audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Associação Mico-leão-dourado alertou que o traçado apresentado para a Estrada de Ferro 118, no Porto do Açu, põe em risco de extinção 4800 micos-leões-dourados, símbolo da conservação da natureza no Brasil. Pelo projeto, a ferrovia passará em uma reserva biológica, uma área de proteção ambiental e uma reserva particular de patrimônio natural. Depois de 40 anos de pesquisa, ciência e dinheiro para plantar a Mata Atlântica e recuperar o habitat do mico, há um risco real. A Associação tem um projeto alternativo, passando por áreas degradadas, que não teria impacto algum sobre a floresta, mas não conseguiu apresentar às autoridades.

Ação conjunta para revitalizar a Cinelândia

Cinelândia vai oferecer opções de lazer aos moradores da área e turistas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Cinelândia vai oferecer opções de lazer aos moradores da área e turistasPedro Ivo/Agência O Dia

A Fundação Palácio Pedro Ernesto, que administrará o centro cultural da Câmara, em conjunto com o Centro Cultural Justiça Federal, Theatro Municipal, Cine Odeon, Museu de Belas Artes e Biblioteca Nacional vai elaborar opções de lazer para aquela área do Centro. "A Cinelândia é o coração político e histórico do Rio. Precisamos aproveitar o programa 'Reviver Centro' e impulsionar a área", diz o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlo Caiado (PSD).

Privatização de água e esgoto suspensa em seis municípios

O Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento e Meio Ambiente do Rio conseguiu suspender a licitação do fornecimento de água e esgoto em Bom Jesus, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Porciúncula, Italva e Quissamã. "O Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense ofereceu R$ 125 milhões em 35 anos de concessão. A Cedae propôs R$ 235 milhões até 2033, gerando empregos", afirma Vítor Duque, presidente do sindicato.

Pastor preso após denúncia de vereador

A Polícia Civil do Rio prendeu o pastor Marcus de Souza, acusado de abusar de crianças em uma igreja evangélica na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. As mães denunciaram o caso ao vereador Leniel Borel (PP), que acionou as autoridades. "Este caso só chegou até nós e à polícia porque as famílias tiveram coragem de denunciar, mas quantos abusadores ainda contam com o silêncio e a conivência para seguir impunes?", questiona.

PICADINHO

O projeto 'Ambiente de Transformação', do Colégio Cruzeiro, oferece aulas on-line noturnas gratuitas para o Ensino Fundamental. Inscrições até 21 de fevereiro.



Arlindinho, Rangell e Batucada e Grupo Segura a Nega, além da DJ Nicolle Neumann, se apresentam no Casarão do Firmino. Amanhã, às 18h. Rua da Relação, 19, na Lapa.

O pastor e CEO da rede de escolas Legacy School, Philip Murdoch, lançou o e-book gratuito 'Fé para viver o impossível'.