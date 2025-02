Publicado 14/02/2025 05:00

O deputado Carlos Minc (PSB) lidera campanha pelos animais silvestres. "São milhões comercializados por ano, sobretudo aves. A cada dez animais retirados do meio ambiente, nove morrem na captura, cativeiro ou transporte sem ventilação nem água. Vimos o conluio de empresas de aviação, já que pássaros raros na Europa valem 10 vezes mais. Inauguramos junto à Polícia Federal, a detecção de animais em bagagens". Por outro lado, semana passada, o Instituto Estadual do Ambiente resgatou perto do Parque Estadual Cunhambebe, um filhote de cateto, que contribui para o equilíbrio ecológico. "É fundamental evitar contato com os animais e acionar órgãos ambientais", alerta o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Força e prestígio passaram na prova

Deputado Luciano Vieira reuniu políticos de vários partidos em Brasília - Reprodução/Redes sociais

O deputado federal Luciano Vieira (Republicanos) mostrou força política e reuniu vários prefeitos e lideranças partidárias do Brasil em sua casa em Brasília. Entre eles, os prefeitos de Maricá, Washington Quaquá; Itaguaí, Haroldinho (PDT); Guapimirim, Marina Rocha (Agir); Queimados, Glauco Kaizer (União); e os prefeitos de Iguaba, Fabinho (Cidadania), e Araruama, Daniela de Lívia (MDB). Até estrelas do PT como Gleisi Hoffmann e Lindberg Farias bateram ponto.

Não convidem para a mesma mesa

Agora é para valer. A prefeita de Araruama, Daniela Soares (de Livia), mudou mesmo de rumo político e não segue mais orientações do seu antigo padrinho Chiquinho e da esposa, a ex-prefeita Livia Bello. Estão até usando um bordão na cidade que é: 'respeita a Dinda'. Ou seja, a afilhada quer seguir os próprios passos.

Saquarema faz raio-x da Saúde

A prefeitura de Saquarema anunciou que, desde 2017, a cobertura da Atenção Básica saltou de 49,4% para 100%. Eram realizadas menos de mil ultrassonografias por ano. Hoje, o número ultrapassa 30 mil. Já para tomografia, eram apenas 20 exames e saltou para mais 10 mil, somando 40% do total dos atendimentos na cidade. Eles atribuem à boa administração dos royalties do petróleo.

PICADINHO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) criou o Programa Anuidade Zero para quitação de anuidades e taxas como o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) em parceria com a Livelo, que permite a troca de pontos acumulados.

Em comemoração ao Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado hoje, a Biblioteca Nacional distribuirá livros gratuitamente para seus visitantes nesta sexta-feira.

O Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC) promove seletivas de voleibol feminino mirim e infantil na Casa da Coruja (UNISUAM). Amanhã, às 8h.