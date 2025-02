Publicado 15/02/2025 05:00

O verão é o período em que ocorrem mais chuvas e as temperaturas mais altas do ano. Em 2024 se discutiu na Alerj a adoção de um Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas. "Já houve diversas enchentes, muitas vítimas precisando receber um olhar mais cuidadoso e um acompanhamento mais urgente, para que não sofram mais com perdas materiais, com desgaste da saúde física e psicológica. O estatuto vem nessa perspectiva", comentou a deputada Tia Ju (Republicanos). O tema voltou. Os governos terão responsabilidade de proteger quem tenha sofrido lesões físicas ou psicológicas, danos emocionais ou econômicos. Elas terão garantidos o direito à comunicação, defesa, proteção, informação, apoio, assistência, atenção e tratamento profissional, individualizados e não discriminatórios, desde o seu primeiro contato com profissionais da área da Saúde, Segurança Pública ou pelo Ministério Público e Poder Judiciário.

BNDES lança plataforma que ajuda municípios

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou esta semana, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, o website BNDES Cidades. A plataforma permite filtrar linhas de financiamento de acordo com o porte e as necessidades de cada município. Em 2024, o Banco aprovou R$ 2,13 bilhões para administrações municipais, o que corresponde a um crescimento de 1.320% em relação ao ano de 2022.

Sinais de trânsito inteligentes têm contrato milionário

O deputado estadual Thiago Rangel e a vereadora Thamires Rangel, ambos do PMB, cobram do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes explicações sobre o pagamento de R$ 22 milhões ao Consórcio Trânsito Inteligente para semáforos inteligentes em Campos. O TCE-RJ e o MP receberam ofício sobre o caso.

Fim da escala 6x1 é enredo do Bloco dos Comerciários

O enredo do Bloco dos Comerciários deste ano não poderia ser outro: a alteração da jornada de trabalho. No samba "Fim da escala 6x1", os sambistas fazem uma irreverente crítica à folga de apenas um dia na semana aos trabalhadores. O bloco desfila no dia 01/03, a partir das 16h, em Madureira.

PICADINHO

O 'Super Sábados no MAM Petrobras', no entorno do Museu de Arte Moderna, terá oficina de máscaras, cortejos de blocos e bate-bolas, e apresentação dos Filhos de Gandhi. Hoje, das 14h às 18h30.



A cantora Rita Benneditto fará a segunda edição do Bloco Tecnomacumba. Hoje, a partir das 16h, no Cais do Valongo, no Centro do Rio.



A Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia, que há 25 anos capacita jovens das periferias na indústria criativa, está com 150 vagas abertas para cursos gratuitos. Inscrições até amanhã.