Publicado 16/02/2025 05:00

Quando no dia 2 de março se realizar a premiação do Oscar, nos Estados Unidos, o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, nem precisará ganhar estatueta alguma, porque já é vitorioso. Dentre tantos louros reverenciados pelo mundo, um deles é devolver ao Brasil e aos brasileiros a reflexão sobre os males da ditadura. Outra vitória é a eternização do nome do engenheiro Rubens Paiva. Quem nunca tinha ouvido falar daquele chefe de família sequestrado, torturado e morto por seus algozes, que um dia havia sido deputado, agora sabe sua importância. Ele ganhou no Rio um busto no metrô e a exposição "Engenheiro Rubens Paiva, presente!", com curadoria do jornalista Vladimir Sachetta. Sem esquecer o busto de Rubens Paiva, em frente ao DOI-CODI, que completou 10 anos em 2024.

Núcleo de Relações Internacionais da Alerj toma posse

Membros empossados no NURI-RJ da Assembleia Legislativa do Rio - Thiago Lontra

O NURI-RJ, vinculado à Frente Parlamentar de Humanização da Alerj, deu posse a quatro novos membros: o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, Claudio Goldenberg, a coordenadora do Projeto Torre Verde Rocinha, Mônica Garcia, o treinador e atleta de canoa havaiana Leonardo Lorang, e o empresário Arthur Chein. Coordenado pelo deputado Danniel Librelon (REP), o Núcleo, entre outras atribuições, fortalece as relações internacionais do estado.

Direito à água e saneamento ganha dia comemorativo

A Alerj aprovou projeto que institui o Dia Estadual pela Promoção da Segurança Hídrica e do Direito Humano à Água e ao Saneamento no dia 22 de março. A proposta, da deputada Dani Monteiro (PSOL) com a coautoria de outros parlamentares, busca ampliar o acesso à água potável e ao saneamento.

Maior autonomia na hora do parto

A Alerj analisa projeto da deputada Lilian Behring (PCdoB) que garante a entrada e permanência de enfermeiros obstetras autônomos durante o parto e pós-parto na rede pública e privada. "A ideia é combater a alta taxa de cesáreas, muito acima da recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e promover o parto normal, com enfermeiros e obstetras respeitando a fisiologia do parto, sem intervenções desnecessárias”, explica.

PICADINHO

O Bloco da Orquestra Voadora faz ensaio aberto gratuito hoje, das 16h às 18h, na Arena da Fundição Progresso, na Lapa.

O bailinho da Alphabeto terá como tema 'A Lira dos Arlequins, Pierrôs e Colombinas' com a trupe circense dos Gigantes da Lira e o grupo 'Aqualoucos Gigantes' que dará seu show com saltos, piruetas, pirâmides e torres. Hoje, às 15h, no Circo Voador.

O cantor e compositor Antônio Carlos, da dupla com Jocafi, lançou o primeiro livro em quadrinhos, 'CNOOC - A Inteligência do Futuro', em formato e-book e audiolivro nas principais plataformas.