Do alto da sua colossal fortuna, de cerca de R$ 2 trilhões, e ungido pelo presidente Donald Trump, à condição de "desburocratizador" da máquina pública americana, Elon Musk está utilizando-se de sua condição para fustigar o presidente Lula pedindo seu impeachment. Para euforia dos patriotas que apoiam Jair Bolsonaro, Musk tornou-se um "herói". Ocorre que o avanço do choque tarifário aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos coloca a direita brasileira na condição de defender interesses estrangeiros e não os do seu país. Surgiu, então, a ideia no Rio de Janeiro e levada a Brasília, a criação de peças publicitárias que se utilizam da bajulação a Trump e Musk como "lesa pátria", algo contra os interesses do Brasil. Para evitar deixar esta margem, a direita, que tomou conhecimento da estratégia, tem sido mais comedida nos últimos dias.

Seguros de carros: Alerj cobra explicações sobre preços

Deputado estadual Dionísio Lins apura denúncias de motoristas do RioASCOM/Divulgação

A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) cobra explicação de seguradoras para preços diferenciados a moradores da Zona Norte, Baixada, Zona Oeste e pela cor do veículo. "É notório o aumento no número de recusas ou acréscimo do valor da apólice dos seguros de acordo com o CEP", afirma o presidente da Comissão, deputado Dionísio Lins (Progressistas), que também apura denúncias sobre a falta de garantia em caso de sinistro.

Centro de computadores inaugurado em Maricá

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inaugurou um Centro de Recondicionamento de Computadores em Maricá. O espaço recupera máquinas ociosas de órgãos públicos e bancos, dá destino correto a resíduos eletrônicos e oferece cursos de informática para capacitar jovens ao mercado de trabalho.

A descarbonização passa pelos transportes

Pesquisa da Empresa de Pesquisa Energética mostra que o setor de transportes consome 33% da energia no Brasil. O diesel é o utilizado com 43,4%. A opção para caminhões e ônibus é a substituição deste combustível pelo gás natural ou biometano, que poluem 32,3% e 698% a menos. A Câmara analisa o projeto do deputado federal Hugo Leal, que sugere a troca do diesel por gás ou biometano nos caminhões e ônibus.

PICADINHO

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) participará, pela primeira vez, da Marmomac, maior feira da indústria de rochas ornamentais do mundo. De hoje a 20 de fevereiro, em São Paulo.



Estão abertas as inscrições da ComCausa para as áreas de pedagogia, direito, psicologia, serviço social, enfermagem, fisioterapia, educação física e professores de diferentes disciplinas.



O Memorial Monteverde preserva a memória de um dos pioneiros no setor de serviços, o empresário Bernardo Monteverde. Visitação de 2a a 6a feira, de 10 às 15h. Rua Evaristo da Veiga, 55, no Centro.